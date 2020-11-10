Россия приступила к развертыванию миротворческих сил в НКР

Степанакерт, 10 ноября. Россия начала развертывание миротворческого контингента на территории карабахской республики. Об этом свидетельствует заявление Министерства обороны России.

Российские силы приступили к выполнению задачи в 06.00 по московскому времени. Вместе с этим из региона выводятся войска вооруженных сил Армении. В столице Нагорного Карабаха будет развернуто командование миротворческим процессом. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.

Режим полного прекращения огня вступил в силу в карабахской республике с 00.00 по мск времени 10 ноября. Заявление о перемирии подписал президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.