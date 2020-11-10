Заболевшая COVID-19 казанская певица родила мертвого ребенка и скончалась

Казань, 10 ноября. Известная казанская певица Лилия Сабирова, заболевшая COVID-19, скончалась при родах. Малыш оказался мертворожденным, сообщил муж артистки Гадель Галимзянов.

Супруг певицы рассказал, что сильно любил жену и с нетерпением ждал появления сына в семье. Однако жизнь распорядилась иначе. По его словам, Сабирова была очень сильной женщиной, она продолжала оставаться такой даже во время болезни. При этом ей удавалось быть доброй и безмерно любить детей. Таких людей мало, заключил вдовец.

«Она ушла, и я убежден, что ей хорошо. Жизнь эта пролетит, и мне надо пока бороться с трудностями, а после воссоединиться с моей любимой», — написал Галимзянов в Сети.

Певица очень рано потеряла родителей. Ей пришлось пережить множество трудностей. Близкие до сих пор не могут поверить в ее смерть. Поклонники Сабировой написали на ее странице в соцсети «ВКонтакте» прощальные слова, передают «Дни.ру».