Киновселенная по фильму «Тихое место» получит расширение в виде спин-оффа

Москва, 10 ноября. Фильм ужасов 2018 года «Тихое место» получит спин-офф, сценарием и постановкой которого займется кинорежиссер Джефф Николс.

Согласно данным портала THR, автором идеи расширения франшизы стал Джон Красински, который является создателем первых двух фильмов в этой киновселенной. Он также выступит в качестве продюсера новой картины.

Фильм «Тихое место» 2018 года оказался крайне успешным. При бюджете в 17 миллионов долларов, картина собрала в прокате около 340 миллионов долларов.

Второй фильм франшизы должен был выйти весной 2020 года. Однако, из-за пандемии коронавируса, создателям пришлось перенести запуск картины на следующий год. В настоящий момент премьера запланирована на апрель 2021 года.

Телеканал RT сообщает, что из-за угрозы распространения COVID-19 также были перенесены премьеры таких кинолент, как «Мир юрского периода: Господство», «Смерть на Ниле» и «Главный герой».