Поклонников Юлии Высоцкой восхитили ее «эталонные ножки»

Москва, 10 ноября. Архивное фото летнего отдыха актрисы Юлии Высоцкой появилось на одной из ее фан-страниц в Instagram. Подписчиков восхитили ее «эталонные ножки».

Высоцкая, как отмечает издание Teleprogramma.pro, всегда отличалась скромностью. Она старалась одеваться просто и мало интересовалась модными брендами. Для нее благополучие семьи, творчество и новые проекты важнее дорогих аксессуаров.

Зато на хороших продуктах, интересных поездках и известных ресторанах ведущая телепрограммы «Едим дома» экономить не привыкла. Она ранее призналась, что влюблена в Италию.

Летом Высоцкая отдохнула на яхте. В своем профиле актриса опубликовала фото, на котором предстала в мини-бикини. Этот снимок позже разместила у себя одна из ее фан-страниц в Сети.

Поклонников поразила утонченная фигура артистки, которая вместе с мужем увлекается скандинавской ходьбой. Ее назвал «русалочкой из сказки» и поинтересовались, где сейчас находится ее принц.

«Ножки просто эталонные», — написала одна из фанаток.

Юлия Высоцкая недавно снялась в новом фильме своего мужа Андрея Кончаловского под названием «Дорогие товарищи!». Картина должна выйти в широкий прокат 12 ноября.