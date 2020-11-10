В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве рэпера King Von

Атланта, 10 ноября. 22-летний Тимоти Ликс из города Саванна обвинен в убийстве рэпера King Von в Атланте 6 ноября, сообщает USA Today со ссылкой на правоохранительные органы.

26-летний рэпер King Von (настоящее имя Дейвон Беннетт) был убит во время конфликта между двумя группами лиц. Словесная перепалка около ночного клуба Monaco Hookah Lounge переросла в стрельбу, сообщает полицейское управление Атланты. Рэпера доставили в районную больницу, где он скончался.

«Трое из раненых в результате инцидента скончались от полученных ранений, еще трое госпитализированы в районных больницах. Офицеры не пострадали», — сообщают в полиции.

Подозреваемый в убийстве ранее проходил по делу о краже, в ходе которого у группы преступников было изъято оружие, 6,8 кг марихуаны и 16 тыс. долларов. Тимоти Ликс был одним из пяти арестованных в ходе расследования.

King Von был начинающим рэпером из города Чикаго, который выпустил свой дебютный альбом Welcome to O'Block 30 октября.