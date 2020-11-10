Депутат Синяговский перечислил задачи для новых глав Минтранса и Минстроя

Новому главе Минтранса предстоит довести до ума госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения, а главе Минстроя — реализовать программу индивидуального жилищного строительства. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

«Сегодня на заседании комитета Госдумы на министерские должности предложили кандидатуры двух профессионалов: Виталия Савельева в качестве министра транспорта и Ирека Файзуллина — в качестве министра строительства и ЖКХ. Эти люди имеют богатый опыт работы в профильных структурах и не понаслышке знают все плюсы и минусы в этих направлениях», — отметил парламентарий.

По мнению Синяговского, если представленные председателем правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры утвердят 10 ноября на заседании Госдумы, им предстоит реализовать в первую очередь поручения президента РФ.

«Ведомству будущего министра Савельева до 1 декабря этого года необходимо довести до ума госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года. Она направлена на снижение смертности и травматизма населения в результате ДТП на дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. А потом приступить к ее реализации», — пояснил парламентарий.

Перед Файзуллиным, которого Мишустин представил Госдуме на должность министра строительства и ЖКХ, встанут три главные задачи, заявил Синяговский.

«Это выполнение нацпроекта, в том числе в части реализации программы индивидуального жилищного строительства. Это расселение аварийного жилья. И так называемая «регуляторная гильотина», — считает депутат. — Реализация этих проектов находится на контроле у президента и правительства, а также у Госдумы, Совфеда и всего экспертного сообщества».

По мнению Синяговского, именно по этим направлениям важно организовать работу в регионах. Депутаты, в свою очередь, готовы помогать новым министрам на законодательном уровне.

9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды, Минтранса, Минвостокразвития и Минэнерго.

Позже глава правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры пяти министров и одного вице-премьера. В частности, на должность нового главы Минстроя предложен первый замминистра Ирек Файзуллин, а в качестве министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Возможные причины отставки главы Минтранса РФ Евгения Дитриха ФАН назвал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.