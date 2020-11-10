Премьера скандального фильма Алексея Учителя «Цой» состоялась в Москве

Москва, 10 ноября. В Москве состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Цой» — вымышленной истории, рассказывающей о водителе, ставшим виновником гибели Виктора Цоя.

Как сообщает «Культуромания», в широкий прокат фильм выйдет 12 ноября. Картина рассказывает о водителе «Икаруса», который стал виновником гибели Цоя. Вымышленная история показывает, как изменилась жизнь обычного человека, который до 15 августа 1990 никогда не слушал группу «Кино».

Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева и другие актеры.

Ранее стало известно, что отец и сын музыканта Роберт и Александр Цой обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Учителя. По их словам, создатели картины не получали согласия на использование имени и изображения музыканта.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства не получал письма с критикой в адрес фильма Алексея Учителя и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.