Мария Бутина рассказала о роли информационных монополистов на выборах в США

Накануне выборов в США меня много спрашивали о том, кто выиграет кампанию. Я всегда отвечала: «Согласно всем математическим данным, это Дональд Трамп. Но фальсификации предсказать невозможно. Поэтому кто его знает?»

В ходе выборов мы увидели, что в этой политической кампании победа — только за информационными гигантами, которые «выбрали» себе кандидата и планомерно его «вели». Такой информационной войны, какую объявила Трампу Big Tech (крупнейшие и наиболее доминирующие компании в индустрии информационных технологий США: Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. — Прим. ФАН), мы не видели никогда.

Что им сделал Трамп? Попробовал наступить на горло соцсетям, когда поднял вопрос об антимонопольном законодательстве в отношении Big Tech. Они ответили мощной поддержкой противоположного кандидата и откровенной войной в отношении Трампа.

Доказательства очевидны: 5 ноября президент выступает по телевидению и говорит о многочисленных махинациях на выборах. Что делают основные каналы (в первую очередь, контролируемые демократами), среди которых — ABC, CBS и MSNBC? Прерывают трансляцию.

Мы идем в соцсети и видим: твиты Трампа — можно сказать, крик человека, который говорит о том, что махинации на выборах были, с видео, где показаны сомнительные ситуации на выборах, — все эти сообщения от действующего президента США помечаются как «disputed», то есть «спорные» или «недостоверные».

Этот факт включения социальных сетей в предвыборную активность, их присутствие в избирательной кампании можно увидеть и отследить. Вот как формируется информационная повестка в США.

К чему это приводит? Это можно понять, взглянув на карту выборов. Основные точки «переметнувшихся», по сравнению с президентской кампанией 2016 года, сосредоточены в крупных городах. Почему? Именно там сконцентрированы люди, которые пользуются соцсетями и смотрят политические каналы.

В США кабельное телевидение стоит дорого — около 200 долларов в месяц. Позволить себе это могут обеспеченные люди в крупных городах: и смотрят они политическое телевидение, и живут в политизированной среде. Они больше всего затронуты протестами BLM, которые, к слову, активно распространяются в Сети.

И в то же самое время мы видим, как информацию о Джо Байдене и махинациях его сына Хантера откровенно «зачищают» в социальных сетях. Так формируется мнение людей в отношении того или иного кандидата.

Эта ситуация нуждается в обсуждении и в России. Не потому, что нам интересны выборы в Америке, а потому, что мы завтра можем получить у себя нечто подобное. Мы отдали свои информационные потоки на откуп медийным системам, расположенным в США. И когда мы решим навести порядок в этой среде, осознав, что молодые умы в нашей стране формируются не свободой слова, а политикой соцсетей, как бы уже не было поздно…

То, что Трамп предпринял попытку ограничить информационных монополистов, — неплохо. Но поздно. Основные инвесторы когда-то молодых стартаперов, а теперь крупных гигантов — капиталисты Wall Street — построили мир Кремниевой долины и через него стали осуществлять политику на территории Штатов. Произошло сращивание большого экономического сектора с большими информационными гигантами и средним уровнем бюрократии в США. Этому треугольнику на сегодняшний день в Америке противопоставить нечего.

Власть держит тот, кто владеет информацией, а сегодня это медиахолдинги. Ведь если говорить о фальсификациях, то они были в США и во время прошлой кампании: не секрет, что имело место двойное голосование, бюллетени не доходили по почте… Но если тогда об этом мало говорили, то сейчас эту информацию и вовсе вычистили из медиапространства.

Ключевой же фактор нынешней президентской кампании таков — информационные гиганты в США стали обособленной политической силой, которая фактически формирует взгляды американцев и повестку для целой страны.