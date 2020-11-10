Волочкова эмоционально вступилась за Дзюбу

Москва, 10 ноября. Балерина Анастасия Волочкова вступилась за футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после «слива» его интимного видео в Сеть.

В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором видно, как капитан сборной РФ по футболу Дзюба мастурбирует. Из-за этого игрок лишился капитанской повязки в «Зените» и места в национальной команде.

После начавшейся в интернет-пространстве травли многие знаменитости встали на защиту футболиста. Его уже поддержали Светлана Лобода, Айза Долматова, Ксения Собчак и многие другие. Актер Никита Джигурда даже повторил «подвиг» Дзюбы и призвал всех «не стесняться своей секусальности», пишет портал «Дни.ру».

Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором поддержала Дзюбу, подчеркнув, что она не может оставаться равнодушной в такой ситуации.

«Его личная жизнь — это его жизнь и право на нее! Как и у каждого из нас. Если человека подставили, выложив в Интернет его личной или интимной жизни, то это не отнимает от Артема чести, достоинства и заслуг! Это свидетельствует лишь о низости и подлости людей, которые завидуют успеху, красоте и величию состоявшихся личностей», — написала балерина.

Волочкова добавила, что ей знакомо это чувство, поскольку ее саму неоднократно «подставляли». По ее мнению, люди становятся злыми из-за «отсутствия любви и полноценной сексуальной жизни».

Ранее источник ФАН в «Зените» сообщил о том, что есть версия о личности человека, слившего в Сеть скандальное видео. Однако на данный момент неизвестно, будут ли в клубе или сам футболист обращаться в правоохранительные органы.