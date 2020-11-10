Доктор Комаровский развеял популярные мифы о пневмонии

Киев, 10 ноября. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько самых популярных мифов о пневмонии и ее лечении.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Комаровского, доктор объяснил, что пневмония не является диагнозом — это воспалительный процесс в легких, который может быть как бактериальным, так и вирусным. При этом он подчеркнул, что в последнем случае антибиотики категорически противопоказаны.

Комаровской добавил, что принимать антибиотики при вирусной пневмонии, чтобы избежать осложнений, также не стоит.

«Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — уточнил он, добавив, что прием антибиотиков при вирусных инфекциях значительно увеличивает риск бактериальной пневмонии.

Телеведущий недавно дал советы россиянам по посещению магазинов в условиях пандемии коронавируса. Комаровский рекомендует ходить в магазины с заранее подготовленным списком нужных товаров, избегать часа пик и соблюдать социальную дистанцию, пишет RT.