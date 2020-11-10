Премьер-министр Армении планирует организовать митинг своих последователей

Ереван, 10 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует организовать митинг из своих последователей.

Своими намерениями политик поделился на фоне протестов в Армении из-за решения Еревана заключить соглашение с Баку о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим полного прекращения огня вступил в регионе с 00.00 по московскому времени 10 ноября. Заявление об этом ранее подписали лидер России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян.

После объявления окончания войны в Карабахе несогласные с таким решением вышли на улицы республики и в ходе демонстрации ворвались в здание парламента страны. Агрессивно настроенные участники протестной акции также избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.