Хакер назвал способы обезопасить смартфоны от взлома

Москва, 10 ноября. Путь для доступа хакерам к данным на смартфоне чаще всего предоставляют сами владельцы, устанавливая сторонние приложения, сообщил эксперт Сергей Вакулин.

В беседе с телеканалом «360» хакер-эксперт сообщил, что злоумышленники, чтобы получить доступ к данным на смартфоне, готовы идти на любые хитрости, чтобы заставить потенциальную жертву установить специальное приложение. Одни из вариантов: на электронную почту или по СМС приходит сообщение, что неизвестный якобы нашел интимные фото жертвы. И чтобы снимки удалить, предлагается скачать определенное приложение.

«Пользователь, боясь за свою репутацию, устанавливает программу и одобряет запросы к микрофону и камере, а вместе с ними и к остальным данным», — пояснил эксперт.

В этом случае хакер получает полный контроль над устройством.

Вакулин также добавил, что многие пользователи устанавливают слишком простые пароли на смартфоны, которые легко взломать. А в большинстве случаев это и вовсе дата рождения пользователя.

Чтобы избежать кражи личных данных, эксперты советуют обновлять ОС гаджета до последней версии, не устанавливать подозрительные приложения, делать сложные пароли и пользоваться двухфакторной аутентификацией.

Ранее эксперт назвал наиболее уязвимые для отслеживания шпионами смартфоны. Наибольшее количество уязвимостей содержат телефоны на операционной системе Android, поскольку она весьма популярна у производителей гаджетов. Продукция Apple хоть и рекламируется как самая безопасная, но ежегодно из «облака» iPhone происходят утечки данных пользователей.