Панайотов заявил, что украинский борщ вкуснее российского

Москва, 10 ноября. Певец Александр Панайотов признался, что предпочитает украинский борщ русскому варианту, поскольку в нем нет свеклы.

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» музыкант рассказал, что, возвращаясь от мамы с Украины, постоянно набирает лишние три килограмма веса.

«И этому есть объяснение. Мне очень нравится украинский борщ. От русского он отличается тем, что в нем нет свеклы. Я могу за раз съесть три тарелки. А если сверху еще и пампушки!» — сообщил он.

Певец добавил, что украинские вареники по вкусовым качествам также превосходят российские.

«Это просто взрыв вкуса. В Москве мне почему-то попадаются все время сладкие вареники с творогом. А мне больше нравится соленый творог. Да еще если со сметаной. То они сами просто в рот залетают», — отметил он.

В начале октября Минкульт Украины объявил, что планирует номинировать борщ на звание «национального культурного наследия» в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. К национальному наследию ведомство также пытается причислить клембовскую сорочку и борщевскую народную вышивку.

Как сообщал ФАН, целый ряд крупнейших американских и британских СМИ поддержали Украину в ее борьбе за официальное признание борща частью ее культурного наследия и всерьез утверждают, что Россия присваивает это блюдо себе и тем самым совершает «культурную агрессию» в отношении соседней страны.