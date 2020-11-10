Иммунолог Гультяев оценил вероятность четвертой волны коронавируса в РФ

Москва, 10 ноября. Вероятность наступления четвертой волны нового типа коронавируса в России крайне мала, ее не стоит опасаться, считает кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Он в интервью радио Sputnik отметил, что COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием, так как возбудитель инфекции будет возвращаться. Но в следующем году система здравоохранения России встретит вирус во всеоружии и сможет предотвратить массовое заражение.

«Коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — объяснил Гультяев.

Собеседник СМИ назвал вакцину от коронавируса настоящим спасением. По его словам, необходимо правильно донести мысль о важности прививки до граждан страны. Чтобы они понимали ее пользу, а не боялись, пишет RT.