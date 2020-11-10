Церемония вручения «Золотой маски» впервые в истории пройдет онлайн

Москва, 10 ноября. Церемония награждения национальной театральной премией «Золотая маска» впервые в истории награды пройдет в онлайн-режиме.

Церемония награждения станет 26-й по счету и пройдет 10 ноября в столице. Как сообщает пресс-служба премии, прямая трансляция со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко стартует в 12.00 по московскому времени на портале «Рамблер».

В этом году в конкурсной программе участвуют более 70 театральных постановок со всей России. Номинанты национальной премии будут следить за ходом церемонии онлайн и узнают о присуждении им премии одновременно со зрителями.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин неоднозначно воспринял такой формат проведения церемонии. По его мнению, вручение наград можно было бы организовать в традиционном формате с соблюдением необходимых в период пандемии мер, передает RT.