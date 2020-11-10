Первое зарубежное консульство откроется в Крыму

Симферополь, 10 ноября. В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил постпред региона при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Вице-премьер в беседе с РИА Новости подтвердил, что на полуострове будет учреждено почетное консульство Никарагуа. Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибывает в Симферополь 10 ноября. Он примет участие в торжественном открытии дипмиссии.

Таким образом, консульство Никарагуа станет первым зарубежным консульским учреждением в Крыму, пишет RT.

Крым вернулся в состав РФ по итогам проведенного народного референдума в 2014 году после госпереворота на Украине. Никарагуа также признала полуостров частью Российской Федерации в 2014 году.