Малыш размером с виноградину: что происходит с мамой и ребенком на шестой неделе беременности

Женщина уже подозревает, что внутри ее тела развивается новая жизнь. Но окружающим еще ничего не известно. Ни внешних признаков произошедшего зачатия, ни физиологичных изменений тела будущей мамы пока не видно. И это хорошо, так как делиться с окружающими радостной новостью пока слишком рано.

Срок шесть недель беременности — одновременно ответственный и волнительный. Что происходит в этот момент в теле женщины, как развивается малыш и какие риски для здоровья мамы и ребенка существуют, журналисту ФАН рассказала врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог МЕДСИ Premium, кандидат медицинских наук Мария Прохорова.

Физиологические изменения на шестой неделе беременности

С наступлением беременности менструации прекращаются, и к этому сроку задержка уже составляет пару недель. Если женщина не слишком внимательно следит за периодичностью своего менструального цикла, о развитии новой жизни в ее теле скажут сопутствующие признаки.

Еще неделю назад на них можно было не обращать внимания: легкое недомогание и слабость принято списывать на усталость и стресс. Но сейчас ощущение усталости и даже болезненности могут усилиться. К ним может добавиться токсикоз: утренняя тошнота и позывы к рвоте в течение дня, которые обычно возникают на голодный желудок, не заметить невозможно.

«На шестой акушерской неделе беременности могут возникать диспепсические явления: повышенная восприимчивость к запахам, тошнота, — комментирует врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Но считать токсикоз обязательным признаком беременности ошибочно. Он возникает не всегда, а его проявления очень индивидуальны. Большинство женщин в этот период ощущают быструю утомляемость и эмоциональную лабильность».

Перепады настроения, плаксивость, нервозность — все это ответ нервной системы на активную гормональную перестройку, которая происходит в организме. Тело женщины готовится к вынашиванию плода, для чего запускает спектр биохимических реакций. Они влияют не только на эмоциональный фон, но и на физиологические процессы. В этот период женщина может отметить следующие признаки.

Наливание груди . Она становится более плотной, чувствительной, даже болезненной. В структуре молочных желез уже сейчас происходит изменение объема железистой ткани. Это необходимо для последующей лактации и вскармливания младенца.

Изменение внешнего вида сосков . Их ареолы могут стать больше и темнее, а сами соски ощущаются плотными, набухшими, становятся более чувствительными. Из-за этого ношение привычного нижнего белья может доставлять дискомфорт.

Увеличение матки . Она растет и меняется ежедневно. К шестой неделе размер матки обычно достигает размера небольшого апельсина. Ее положение пока не меняется, а потому по внешнему виду живота заметить беременность невозможно. Но увеличение объема матки сказывается на самочувствии. Расположенная рядом с мочевым пузырем, матка создает на него избыточное давление, из-за чего беспокоят частые позывы к мочеиспусканию.

«Распирание» живота. Под влиянием гормона прогестерона меняются пищеварительные процессы. Женщину могут беспокоить нарушение стула и повышенное газообразование. Проблемы с пищеварением могут создавать иллюзию «подросшего» животика, заставляют будущую маму менять походку, выпячивать живот вперед. На самом деле, физиологических оснований для увеличения объема живота пока нет. А для решения проблем с кишечником обычно достаточно пересмотра рациона.

Эти ощущения на шестой неделе беременности могут проявляться в большей или меньшей степени. У некоторых женщин не бывает ни токсикоза, ни выраженных других признаков. Поэтому сам факт зачатия может дольше оставаться под вопросом. Чтобы расставить «точки над i», нужно сдать анализ. Точная диагностика зачатия осуществляется посредством анализа на ХГЧ — хорионический гонадотропин.

Этот гормон начинает вырабатываться в теле женщины примерно в конце первой недели беременности. А к шестой неделе его уровень может составлять от 20 тысяч до 100 тысяч единиц. Определяют концентрацию ХГЧ по анализу крови. Этот способ многократно более точен и информативен, чем тесты на беременность. При получении результата сомнений в наступлении беременности уже не остается.

Тревожные симптомы

Периодическая тошнота, быстрая утомляемость и нервозность — пусть и не самые приятные, но совсем неопасные проявления беременности. Они не требуют консультации врача, а скорее служат показателем, что женщине необходим отдых.

Но есть и тревожные признаки, которые могут возникать в этот период. И если они появляются, обратиться к врачу нужно как можно скорее.

Неукротимая рвота

В результате тяжелого токсикоза рвота может возникать слишком часто. Неукротимой считают рвоту, которая происходит после каждого приема пищи или более шести раз в день. Это состояние опасно тем, что женщина стремительно теряет питательные вещества, воду, минеральные соли. А это создает риски как для развивающегося внутри малыша, так и для будущей мамы.

Как правило, восполнить потерю жидкости, минеральных веществ и остановить неукротимую рвоту в домашних условиях не удается. В этом случае нужна срочная консультация врача и госпитализация в стационар.

Повышение температуры

Температура может повышаться на фоне инфекционного заболевания, а любая инфекция сейчас создает угрозу для развития ребенка и жизни матери. Поэтому обратиться к врачу нужно, даже если вы подозреваете обычную простуду.

Изменение вида выделений

На шестой неделе беременности выделений может стать больше. Если они светлые и не имеют запаха, это нормально, и не представляет угрозы для развития крохи. Насторожиться нужно, если выделения стали другими. Например, творожистыми, слишком обильными или вызывающими зуд. В этих случаях речь может идти об инфекции, остановить развитие которой можно лишь своевременной терапией.

Алые выделения — еще один тревожный сигнал. Так как менструации после зачатия невозможны, они могут говорить о риске прерывания беременности или ее патологиях. А вот коричневые выделения на шестой неделе беременности хоть и вызывают тревогу женщины, не столь опасны. Но и при их возникновении обратиться к врачу стоит, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.

Боли в животе

Если на шестой неделе беременности болит живот, нужно разобраться со своими ощущениями. Дискомфорт может быть вызван вздутием, и если это так, он не представляет опасности. Тревожным сигналом для будущей мамы должны стать тянущие ощущения, похожие на менструальные боли.

«В идеале, тянущих болей быть не должно, - уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Но порой на этой неделе возникают потягивающие боли внизу живота. В этом случае можно попробовать выпить магний, но только в том случае, если женщина не склонна к обморокам и резкому снижению артериального давления. Если боли не проходят, нужно обращаться к врачу».

Что происходит с малышом на шестой неделе беременности

Изменения в теле женщины становятся ответом на бурное развитие малыша. Кроха растет и меняется каждый день, его органы и системы продолжают формироваться. У него уже есть сердце, а на трансвагинальном УЗИ прослушивается сердцебиение. В норме сердечко крохи на шестой неделе беременности должно биться с интенсивностью 110-130 ударов в минуту.

Сердце пока не совершенно, оно только развивается. В этот момент в нем уже сформированы две внутренние камеры, а спустя некоторое время камер станет четыре благодаря появлению межпредсердной перегородки. Одновременно с сердцем формируются пищеварительная, мочеполовая, иммунная системы.

Малыш меняется и внешне. У него уже есть голова, тельце, ручки и ножки. Они очень маленькие, так как размер плода на шестой неделе беременности составляет всего 14-20 мм, а весит он не более четырех грамм. Головка крохи сейчас слишком большая по отношению к телу, но это уже полноценный человечек. В этот период у эмбриона исчезает «хвостик», который по мере развития преобразуется в копчик. Формируются череп, кости, хрящевая ткань. «Прорисовывается» лицо: появляются глазки и нос, подбородок, челюсть, щеки.

«Все системы и органы, заложенные ранее, продолжают активно развиваться, — комментирует Мария Прохорова. — Исключение составляет лишь дыхательная система. Она начнет функционировать, когда малыш совершит свой первый вдох».

Диагностика и обследования

Если женщина уверена в наступлении беременности, в этот момент нужно посетить врача акушера-гинеколога. Сейчас важно убедиться, что эмбрион закрепился в теле правильно и исключить внематочную беременность. Для этого делают УЗИ: абсолютно безопасную и безболезненную процедуру. Кроме того с ее помощью врач выполнит первый контроль здорового развития малыша и убедится в том, что ребенок развивается правильно.

При необходимости врач назначит будущей маме анализы крови и мочи, возьмет мазок на уточнение состава микрофлоры влагалища. Раннее выявление заболеваний женщины в этот период снижает вероятность развития патологий ребенка. Поэтому чем раньше женщина встанет на учет в женской консультации, тем лучше. Это позволит врачу контролировать течение беременности с первых недель и своевременно реагировать на патологические изменения, которые могут оставаться незамеченными будущей мамой.

Например, на повышение тонуса матки, что ухудшает снабжение плода кислородом и может нарушать его развитие. Или на замершую беременность на шестой неделе, заметить которую может только специалист, а точно диагностировать позволяет лишь ультразвуковое обследование. Советы врача необходимы и для коррекции рациона, образа жизни будущей мамы, чтобы предстоящие месяцы позволили выносить здорового малыша и не отразились негативно на здоровье женщины.

Что можно и нельзя будущей маме

«Ответ на этот вопрос будет один во время всей беременности, — отмечает Мария Прохорова. — Можно все, что приносит пользу маме и будущему малышу. Необходимо избегать интоксикации и облучения, стараться беречься от вирусных и бактериальных заболеваний, хранить себя от стресса и строго соблюдать режим питания и отдыха».

Чтобы малыш развивался правильно, рацион будущей мамы должен быть разнообразным и питательным. В нем обязательно должна быть белковая пища, так как белок служит «строительным материалом» для клеток ребенка. Врач советует не забывать о правиле радуги в тарелке. Разноцветные овощи в сочетании с мясом или рыбой, заправленные оливковым маслом, - это и есть полноценный прием пищи беременной женщины.