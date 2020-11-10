Президент Перу подвергся импичменту

Лима, 10 ноября. Перуанский конгресс объявил импичмент главе республики Мартину Вискарре. Президент обвиняется в коррупции.

Трансляция голосования проводилась на Youtube-канале местного парламента. Председатель законодательного органа Мануэль Мерино де Лама заявил, что новый президент займет свое место уже завтра в 17:00 по местному времени.

Решение об отставке Мартина Вискарры было поддержано 105 из 130 депутатов. Для импичмента главы государства достаточно набрать 87 голосов, передает агентство ТАСС.