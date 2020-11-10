Пашинян обратился к армянскому народу в связи с перемирием в Карабахе

Ереван, 10 ноября. Решение о перемирии в Нагорном Карабахе было принято, исходя из положения на фронте. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политик признался, что у него не было иного выхода, кроме как подписать договор о прекращении военных действий. По словам Пашиняна, он принял данное решение после «анализа военной ситуации».

Ранее президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он вступил в силу с 00:00 по московскому времени 10 ноября.