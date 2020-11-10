Участники протеста избили спикера армянского парламента

Ереван, 10 ноября. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Недовольные совместным соглашением Армении, Азербайджана и России по перемирию в Нагорном Карабахе напали на Арарата Мирзояна и избили его. Согласно информации местных СМИ, политика выволокли из служебного автомобиля и побили, оставив лежать в крови.

У правительства Армении после достижения соглашения по Карабаху собрались около 1500 человек. Некоторые протестующие ворвались в само здание и устроили там погром.