Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Участники протеста в Ереване избили спикера армянского парламента

Участники протеста избили спикера армянского парламента

Ереван, 10 ноября. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Недовольные совместным соглашением Армении, Азербайджана и России по перемирию в Нагорном Карабахе напали на Арарата Мирзояна и избили его. Согласно информации местных СМИ, политика выволокли из служебного автомобиля и побили, оставив лежать в крови.

У правительства Армении после достижения соглашения по Карабаху собрались около 1500 человек. Некоторые протестующие ворвались в само здание и устроили там погром.

Новости партнеров