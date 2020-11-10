Экс-супруга Меладзе откровенно рассказала о разводе

Москва, 10 ноября. Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина Малухина призналась, что пережить тяжелый развод ей помогла только вера.

Валерий и Ирина официально расторгли брак в 2014 году, прожив вместе более 17 лет. Ирина тяжело переживала развод и надолго пропала из поля зрения журналистов. Долгое время Ирина старалась не комментировать произошедшее. В интервью порталу «Пчела» она откровенно рассказала, как пережила те непростые времена.

«Люди, которые проходили развод, знают, что непострадавших нет. Некоторые родители думают: ребенок маленький и не понимает, что происходит. Это неправда. Есть такое выражение: «Собаки и дети всегда знают, что происходит в семье», — отметила Малухина.

По ее словам, после развода она поняла, что сможет выжить только благодаря вере.

«Тогда я пришла в храм. Там я открыла для себя совершенно другой вид любви, о существовании которого не знала раньше. У меня была семья, любовь, но все было другим», — сообщила Ирина.

Малухина подчеркнула, что обретенная вера помогла пережить «разлом» и исцелить душу.

Брак Меладзе и Малухиной распался из-за измены певца, закрутившего роман с бывшей солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. Свои отношения они узаконили в 2014 году. Сейчас пара воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.