Алиев принес Путину извинения в связи с инцидентом с российским вертолетом

Москва, 10 ноября. Глава Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с российским вертолетом.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, в ночь на вторник Алиев связался по телефону с российским коллегой.

«Президент Ильхам Алиев извинился за трагический инцидент и сообщил, что в темное время суток этот вертолет был признан вертолетом военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении.

Алиев также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту. Баку выплатит компенсации семьям погибших, а также раненому пилоту.

По словам Алиева, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обстрела российского вертолета, Москва будет проинформирована о результатах.



В понедельник, 9 ноября, российский вертолет Ми-24 был сбит во время сопровождения колонны 102-й военной базы РФ. В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с серьезными травмами. Баку подтвердил, что вертолет сбили азербайджанские военные. В МИД страны подчеркнули, что действия Баку не были направлены против российской стороны и принесли извинения.