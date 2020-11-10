Вы можете любить или не любить походы в магазин, однако все равно вам приходится посещать их с завидной регулярностью. Особенно в канун больших праздников, когда торговые центры становятся настоящим местом паломничества и в них приходят как поодиночке, так и всей семьёй, включая маленьких детей. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Но вдруг кто-то из вас случайно задевает на полке стеклянную вазу или, скажем, бутылку вина — и товар разлетается на мелкие осколки. Никто из нас не застрахован от такой неприятной ситуации. Что же делать, если эта неприятность произошла? Разбираемся вместе с адвокатом Екатериной Антоновой, как правильно себя вести в подобных ситуациях.

Что предпринимать, если вы разбили в магазине тот или иной товар?

Закон в данном случае утверждает, что всякая торговая точка обязана учитывать определенные нормативы размещения товаров в своих залах. У покупателя должен быть достаточно свободный доступ к витринам, полкам и стеллажам. Расстояние между ними не должно быть меньше 1,4 метра. Такая организация размещения товаров сводит к минимуму случаи, когда предмет может быть нечаянно задет при прохождении покупателя вдоль торговых рядов. Поверхность пола в магазине при этом должна оставаться сухой и чистой, во избежание скольжения посетителя. Особо хрупкие товары должны быть хорошо зафиксированы и надежно упакованы, чтобы при осмотре не произошло их повреждения. Таким образом, создание максимально удобного и безопасного пространства входит в обязанности владельца торговой точки.

Что касается покупателя, то сценарии поведения на территории торговых точек предусматривают следующие варианты: умышленное или случайное причинение вреда, а также причинение материального ущерба магазину по неосторожности.

Умышленный вред подразумевает, что покупатель разбил товар специально — например, кинув бутылку или банку в стену. То есть, в этом случае посетитель должен продемонстрировать не совсем обычное для покупателя поведение: проявлять чрезмерную активность, «танцевать», задевать без надобности стеллажи и размещённые на них товары руками, что, конечно же, на практике является довольно редким случаем.

Другой сценарий — стандартное поведение посетителя торгового центра, обычный выбор товаров. При этом хрупкий продукт вполне может случайно выскользнуть из рук и превратиться в груду осколков.

«Если товар разбит покупателем случайно, то администрация торговой точки не вправе обязать его платить ущерб на месте. Деньги могут потребовать лишь в судебном порядке», — говорит Екатерина Антонова.

Такой же исход предполагается и в ситуации, когда товар был разбит вашим ребенком. По факту, конечно же, отвечаете за причинение вреда вы, однако потребовать с вас компенсацию руководство магазина может исключительно через суд.

И, наконец, разберём, что такое порча предмета по неосторожности. Этот вариант развития событий с разбитым товаром означает следующее: вы взяли с полки бьющийся товар, но не проявили при этом достаточной внимательности и разбили его. Намеренного желания разбивать товар у вас не было, однако вы не проявили бдительность и ущерб магазину был нанесен.

Нужно ли производить оплату разбитого товара?

Наш эксперт Екатерина Антонова ссылается на законодательство, которое регулирует правовые отношения между магазином и покупателем, и считает, что материальный урон нужно сначала доказать:

«Согласно ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Для того чтобы оценить вину, лежащую на магазине, существуют обстоятельства, при которых отсутствует ваша вина: это мокрый пол в магазине, наличие загроможденных проходов, чересчур узкий подход, неаккуратное и неустойчивое размещение товара. Также существуют нормы, по которым должно быть рассчитано расстояние между проходами. Это зависит от площади торгового объекта».

Однако на практике часто встречаются случаи, когда представители торгового центра, пользуясь юридической неграмотностью покупателей, просят оплатить товар на месте. Делать этого не стоит как в случае, если вы полностью уверены в том, что вашей вины здесь нет, так и в ситуации, когда вы на 100% виноваты. Ущерб взыскивается лишь в судебном порядке.

Как нужно себя вести, если вы разбили товар?

В случае, если товар был разбит неумышленно, вы обладаете полным правом не платить за него. Обстоятельства, при которых произошла порча предмета непременно нужно отразить в книге жалоб и предложений, а в случае необходимости потребовать от администрации торгового предприятия составления специального акта порчи продукции, в котором будут подробно зафиксированы все обстоятельства случившегося и по возможности записаны контакты 2-3 свидетелей.

В ситуации, когда покупатель признает за собой вину, он может оплатить стоимость товара добровольно. Если вина посетителя неочевидна, администрация должна обращаться за компенсацией в суд.

То же самое относится к продуктам, которые разбил ваш ребенок: скорее, этот сценарий можно отнести к нечаянной порче товара, но и в этом случае потребовать деньги возможно лишь через суд. Здесь важно также отметить, что ответственность за действия ребенка до 14 лет лежит на его родителях, а уже начиная с 14 подросток отвечает за разбитую вещь самостоятельно.

К кому обращаться, если вам начинают угрожать сотрудники магазина?

В новостных дайджестах часто встречаются описания неприятных стычек покупателей и охранников магазина. Здесь важно запомнить главное правило: любое давление на посетителя и угрозы в его адрес абсолютно незаконны. Вы не должны передавать сотрудникам ЧОПа свои документы либо другие личные вещи как залог за испорченный товар. Даже притом, что вы разбили или случайно испортили какой-либо товар, требование заплатить за него без предварительной процедуры экспертизы является неправомерным.

Абсолютно законно ваше требование составить акт о порче товара, чтобы зафиксировать данный факт на законном основании. В свидетели случившегося можно привлекать родных, друзей, случайных посетителей. Это впоследствии сыграет вам на руку, если дело дойдет до судебных разбирательств. Во многих магазинах работает система видеонаблюдения, поэтому можно также запросить запись случившегося.

Для охранника, который ведет себя грубо, угрожает и не желает выпустить вас из помещения, будет справедливо указать на статью 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. За превышение полномочий представителю ЧОПа может грозить до двух лет лишения свободы. А при угрозе с его стороны оружием — до семи лет лишения свободы. Привлекайте представителей правоохранительных органов, обращайте их внимание на то, что поведение охраны превышает должностные инструкции.

Как на законодательном уровне защищен покупатель?

Ниже перечислим некоторые пункты, которые могут вам пригодится в ситуации с разбитым товаром.

Прежде всего покупатель должен знать правовые нормы, которые регулируют его взаимодействие с торговым предприятием:

· это, в первую очередь, закон «О защите прав потребителей»;

· затем, безусловно, Гражданский кодекс;

· и, наконец, «Правила работы предприятий розничной торговли».

На заметку: Каждый магазин обязан на своей территории оформлять уголок потребителя, где любой покупатель может при желании найти «Книгу отзывов» и произвести в ней запись. Что касается разбитого товара, юристы рекомендуют обязательно зафиксировать в Книге все подробности ситуации. В дальнейшем это может использоваться как аргумент в вашу пользу.

Согласно ГК РФ, пока между продавцом и покупателем не заключен договор купли-продажи, а фактом его заключения становится кассовый либо товарный чек, покупатель, разбивший товар, не несет за это никакой ответственности. Но в то же время, согласно другой статье ГК РФ, магазин является юридическим лицом, а товар — его собственностью, и если этот товар все-таки был разбит посетителем, то виновник должен возместить ущерб в полном объеме (статья 1064). Либо физическое лицо должно доказать факт своей невиновности. В любом случае даже в спорной ситуации, вину физического лица, разбившего товар, находившийся в собственности магазина, может доказать только суд.

В спорах с охраной торговой точки права покупателя также защищает статья 19 закона «О защите прав потребителя», пункты 1,4,5. То есть, действия охранника могут быть квалифицированы как «нечестная предпринимательская практика» и «агрессивная деятельность».