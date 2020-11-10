Минобороны РФ: российские миротворцы убыли в Карабах

Москва, 10 ноября. Российские миротворцы на самолетах Ил-76 убыли на территорию Нагорного Карабаха. Об этом свидетельствует заявление Минобороны РФ.

Воздушные судна осуществили взлет с аэродрома Ульяновска. В миссии задействованы почти 2 тыс. военных, 90 броневых транспортеров и 380 единиц специализированной техники. В основном подразделение будет состоять из представителей Центрального военного округа.

В рамках миссии по линии соприкосновения в карабахской республике и вдоль Лачинского коридора будут учреждены наблюдательные пункты. Управлением операцией будет заниматься командование миротворческих сил. Его планируется развернуть в районе столицы региона Степанакерт.

Трехстороннее заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе ранее подписали лидеры России, Армении и Азербайджана. Баку и Ереван дали общее согласие на размещение в Карабахе российских миротворцев.