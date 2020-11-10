Несогласные с перемирием в НКР ворвались в здание правительства Армении

Баку, 10 ноября. Несогласные с заключением перемирия в Нагорном Карабахе ворвались в здание армянского правительства. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.

Местные журналисты сообщают, что участники протестной акции выбили стекла на первом этаже административного здания, а также сорвали вывеску. Очевидцы рассказывают о серии звуков, схожих с выстрелами. Некоторые из демонстрантов призывают сторонников направиться к дому армянского премьер-министра Николы Пашиняна.

Политик ранее совместно с лидерами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал трехсторонний документ о полном прекращении огня на территории карабахской республики. Режим перемирия вступил в силу в регионе с 00:00 по мск времени 10 ноября.