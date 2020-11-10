Представить современную жизнь без пылесоса практически невозможно. Едва ли можно поспорить с утверждением, что этот бытовой прибор является одним из самых полезных изобретений наряду со стиральной и посудомоечной машиной. Обеспечить качественную уборку вручную без его использования практически невозможно.

Интересный исторический факт. Появлением незаменимого помощника по хозяйству мы обязаны американскому изобретателю Даниэлю Хессу, который в далеком 1860 году получил первый патент на механическое устройство нового типа, которое поглощало мелкий мусор при помощи вращающихся щеток. Поднимающуюся в процессе пыль предназначалось «брать на себя» водяным фильтрам, которые, кстати говоря, появились намного раньше сухих. В самом конце XIX в США был изобретен пылесос, работающий на бензине, а через несколько лет испытаний стараниями англичанина Хьюбера С. Бута на свет появилась первая электрическая модель, вес которой составлял два десятка килограмм, а длина шланга достигала 30 метров!

Домохозяйкам тех времен можно только посочувствовать, потому что тягать на себе такую махину из комнаты в комнату наверняка было делом не из легких, но шли годы, прогресс не стоял на месте, и в распоряжении потребителей появлялись все более усовершенствованные варианты.

Современные пылесосы, к счастью, обладают куда более скромными габаритами и при этом умеют значительно больше. Особенно мощные аппараты помогут избавиться от строительной пыли после ремонта и даже способны всасывать куски кирпича и бетона, моющие одновременно помоют пол и освежат воздух, сократив время на уборку практически вдвое, автомобильные в считанные минуты наведут порядок в машине, а забавные юркие роботы сделают всю работу за хозяина, пока вы на работе или отдыхаете в гостях.

В последнее время все большую популярность у покупателей магазинов бытовой техники завоевывают компактные и маневренные вертикальные пылесосы. Об особенностях их конструкции, сильных и слабых сторонах, а также главных критериях, на которые стоит ориентироваться при выборе прибора, мы поговорили с экспертом онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максимом Соколовым.

Что такое вертикальный пылесос? Каковы его преимущества и недостатки в сравнении с обычным агрегатом?

Наш эксперт объясняет, что вертикальный пылесос представляет собой единую конструкцию, состоящую из компактного корпуса с двигателем и пылесборником, который соединен со всасывающей трубкой с прикрепленной на конце щеткой. Для удобства пользования предусмотрена ручка.

Максим Соколов: «Именно единство всех компонентов отличает такую модель от обычных бытовых пылесосов, у которых двигатель и пылесборник находятся в корпусе, а чистящая насадка присоединяется через шланг».

Из-за перечисленных особенностей строения вертикальные пылесосы также называют электровениками, так как именно функцию веника они выполняют в первую очередь. Основное удобство для пользователя состоит в отсутствии необходимости сметать пыль в совок — система сама всасывает ее в компактный пылесборник. Кроме того, аппарат намного более гигиеничен нежели его далекий предок, поскольку при его использовании пыль не поднимается в воздух и не оседает на окружающих поверхностях, уже не говоря о дыхательных путях выполняющего уборку.

Вертикальный пылесос имеет следующие плюсы:

● Маневренность — вы легко перемещаетесь с пылесосом по помещению, убираете в труднодоступных местах и не возите за собой по полу корпус. При этом не нужно заботиться о вечно перекрученном шланге, а в случае с беспроводными моделями — и о шнуре, длины которого зачастую не хватает для полноценной уборки всех помещений. Самые современные экземпляры и вовсе оснащены сгибаемой трубкой, которая способна проникать в наиболее труднодоступные пространства, например, под кровати или шкафы.

● Компактность — в отличие от классических вертикальные модели занимают гораздо меньше места, некоторые можно крепить вместе с зарядной базой к стене на кухне или в прихожей, обеспечивая постоянный доступ к «уборщику» в тех зонах, где это особенно нужно. Теперь больше не придется ворчать на детей, раскрошивших на пол хлеб или печенье — легкий и маневренный пылесос всегда под рукой, и с ним под силу справиться даже ребенку или пожилому человеку. Для такого устройства не требуется предусматривать специальное место для хранения, оно впишется практически в любой интерьер и будет незаметно за дверью или в укромном углу.

● Эффективность. Максим Соколов: «За счет минимального расстояния от двигателя до щетки обеспечивается отличная сила всасывания. Удается сократить разницу в соотношении веса к производительности». Таким образом, мы получаем качественную уборку при компактности и сравнительно небольшом весе устройства.

Как водится, ни одна бочка меда не обходится без ложки дегтя:

«К недостаткам техники вертикального типа можно отнести тот факт, что она более всего подходит для уборки небольших по площади помещений: квартир, частных домов, маленьких офисов, гостиничных номеров. Убирать большие коридоры, холлы, торговые залы вертикальным пылесосом долго и затруднительно. Не очень удобен он и для работы на лестницах, так как придется поднимать корпус и держать его на весу», — объясняет эксперт.

Важные характеристики вертикальных пылесосов

Выбор устройств такого типа в магазинах достаточно велик. Помимо внешнего вида они отличаются друг от друга различными важными параметрами, которые обязательно нужно учитывать перед покупкой.

Мощность. Как правило, она не отличается высоким значением. Причина этого явления состоит в том, что производители стараются оснащать технику небольшим двигателем, чтобы не утяжелять конструкцию, действуя в данном случае в угоду сохранения компактности. У большинства моделей потребляемая мощность не превышает 500–650 Вт. При выборе лучше учитывать мощность всасывания, которая может составлять от 30 до 400 Вт. Чем она выше, тем эффективнее уборка, например, пылесос может всасывать не только пыль, но и мелкий сор, крупу, гранулы кошачьего наполнителя. Тип питания. На рынке представлены разновидности как работающие от сети, так и от аккумулятора. Сетевые модели удобны для уборки на кухне, в прихожей и в комнатах, где поблизости есть розетка, хотя постоянно переключаться от одного источника питания к другому — удовольствие сомнительное. Чтобы не делать этого постоянно и иметь относительную свободу передвижения, длина кабеля должна быть не менее 3–4 м. Если же вы планируете активно перемещаться с пылесосом по всему дому, убираться на лестнице, в кладовой, гараже и других удаленных от розетки помещениях, то стоит рассмотреть вариант приобретения аккумуляторной техники. Полного заряда батареи хватит на 20–25 минут работы, что вполне достаточно, чтобы убрать квартиру. А при наличии запасной вы можете не беспокоиться, что уборка прервется в самый неподходящий момент. Наиболее продвинутые и дорогие экземпляры способны функционировать в бесперебойном режиме до 1 часа. Время до полной зарядки аккумулятора составляет в среднем 3-5 часов. Расход воздуха является важным критерием с точки зрения экономии вашего времени. Максим Соколов объясняет, что этот параметр влияет непосредственно на производительность пылесоса. Чем больше литров воздуха техника пропускает через себя за минуту, тем быстрее проходит уборка. Рекомендуется рассматривать модели со значением свыше 1000 л/мин. Емкость пылесборника. Чем она больше, тем реже придется прерываться для того, чтобы вытряхнуть мусор. К примеру, модели с баком 0,3–0,5 л считаются альтернативой венику и применяются, когда нужно быстро убрать, например, рассыпанную крупу. То есть такой пылесос является скорее дополнением к основному и вряд ли справится с полноценным очищением помещения. Для длительной уборки всей квартиры рекомендуется выбирать вертикальный пылесос с баком от 1 л. Тип пылесборника. Пластиковый контейнер экономичнее одноразовых бумажных и удобнее многоразовых тканевых мешков.

Максим Соколов: «Есть и другие параметры, которые влияют на эффективность уборки и, конечно, на цену пылесоса. Несколько встроенных фильтров, дополнительные насадки в комплекте, наличие батареи у аккумуляторных моделей (для некоторых пылесосов элементы питания приобретаются отдельно), бренд, гарантия, страна производства — все это влияет на конечную стоимость техники. Но если вы решили приобрести вертикальный пылесос для ежедневной уборки, то не стоит экономить на качестве и наиболее значимых параметрах».

Отзывы пользователей в интернете относительно данного вида техники достаточно противоречивы, причем касаемо как дорогих, так и более бюджетных моделей. Многие хозяйки пишут, что даже при хороших характеристиках агрегат не всегда в полной мере справляется с поставленной задачей. Безусловно, мелкий мусор быстро исчезает с поверхностей, а вот с крупным могут возникнуть проблемы — далеко не все приборы оказываются в состоянии с ним «совладать». То есть полностью заменить обычный пылесос вертикальным, по крайне мере недорогим, вряд ли получится, а купить и хранить дома сразу два прибора не всем позволяет площадь и материальная возможность. Кроме того, довольно часто встречаются жалобы на то, что работы аккумулятора беспроводных устройств не хватает на уборку всей квартиры целиком и приходится прерываться на подзарядку.

Рейтинг вертикальных пылесосов для дома

Представляем обзор доступных моделей от эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»:

● Makita CL108FDZ — аккумуляторная модель с тремя скоростями работы. Благодаря компактным размерам легко помещается в узких проходах и коридорах. Подходит для уборки небольших площадей. Время работы без подзарядки составляет 25 минут. Оснащен тканевым или бумажным пылесборником объемом 660 и 330 мл соответственно. Из дополнительных преимуществ — наличие двойной системы фильтрации для большей чистоты воздуха в доме, эргономичная ручка с правильно расположенной кнопкой включения и выключения, хорошая комплектация, в которую входят дополнительные насадки для уборки труднодоступных мест. Вес модели всего 1,2 кг. Поставляется без батареи, совместим с аккумуляторами 10,8 и 12 В от Makita.

● Morphy Richards 734050EE — аккумуляторный пылесос, который может работать в трех модификациях: вертикальный с нижним положением бака, с верхним и как мини-пылесос, которым можно легко и быстро собрать мусор со стола или поддерживать чистоту в салоне автомобиля. Данную модель отличает длительное время работы — до 60 минут без подзарядки и высокая мощность. Компактная база не займет много места в квартире и оснащена держателями для насадок, среди которых, в том числе имеется турбощетка для эффективной уборки шерсти домашних животных, а также насадки для труднодоступных мест, чистки мягкой мебели и ковров с длинным ворсом. Вес — 2,8 кг, тип пылесборника — контейнер. Батарея в комплекте.

● Makita DCL180Z — экономичная и надежная аккумуляторная модель с напряжением 18 В, весом всего 1,6 кг. Без проблем почистит небольшое помещение, время работы — 20 минут без подзарядки. Выбор насадок не слишком богат, но самые необходимые для чистки пола и щелевая — в комплекте есть. Управляется максимально просто, пылесборник контейнерного типа. Поставляется без батареи и зарядного устройства (подходят элементы питания из инструментальной линейки LXT).

● Ryobi ONE+ R18SV7-0 — представитель аккумуляторной серии ONE+, в которой к 100 инструментам подходит одна универсальная батарея. Очень удачный вариант в средней ценовой категории. Время непрерывной работы — до 45 минут. Маневренности устройству добавляет вращающаяся щетка с электроприводом. Кнопка переключения режимов и мощности находится на ручке, что упрощает процесс управления. Удобно хранить благодаря настенному креплению. Вес устройства — 3,8 кг. Модель поставляется без элемента питания. Имеет гарантию до 5 лет.

● KITFORT КТ-510 — легкий и мобильный сетевой пылесос по очень приятной цене, который весит всего 1,5 кг. Не занимает много места и имеет вертикальную парковку. Конструкция 2 в 1, редкая для данной ценовой категории, позволяет использовать прибор в режиме ручного для быстрой уборки. В комплект входит узкая насадка для труднодоступных участков. Контейнер для сбора пыли легко моется.

Вертикальные пылесосы компактны и удобны. Не всем представителям под силу заменить обычный пылесос и произвести полноценную уборку, особенно если помещение большое по площади. Однако даже самые недорогие модели вполне справятся с ежедневной чисткой ковров и мебели и помогут быстро и без особых усилий устранить, например, последствия детских шалостей.