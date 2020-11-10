Глава Азербайджана оценил роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

Баку, 10 ноября. Россия играет особую роль в разрешении карабахского конфликта, обратил внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне заключения перемирия в республике.

Политик отметил, что Баку и Ереван встали на путь невоенного урегулирования ситуации, удовлетворяющий интересы обеих сторон конфликта. По его словам, подписанное ранее Россией, Азербайджаном и Арменией "историческое" заявление о перемирии в республике создаст условия для долгосрочного мира в регионе.

Власти Еревана и Баку дали согласие на размещение в Карабахе российских миротворцев. Их присутствие поможет контролировать развитие ситуации в республике и оперативно реагировать на ее любые изменения. Режим полного прекращения огня вступил в силу в регионе с 00:00 по мск времени 10 ноября.