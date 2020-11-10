Рождение и воспитание ребенка весьма трудный и важный процесс в семье. Каждый родитель хочет дать своему чаду все самое лучшее: хороший детский сад и школу, грамотных педагогов, отличное образование, красивую одежду и вкусную еду. Но существует и обратная тенденция, когда родители просто забывают про своих детей, оставляя их на произвол судьбы. Что же происходит в этом случае? К сожалению, зачастую детей забирают из семей, которые не могут обеспечить их всем необходимым. Причем эта процедура может сопровождаться и лишением родительских прав. Мы решили узнать, что это за процесс, из-за чего у людей могут отобрать возможность воспитывать собственного ребенка и какие у всего этого имеются последствия. Разобраться в этом вопросе нам помогала адвокат Валентина Ященко.

Причины изъятия детей из семьи

В каждой семье существуют свои ценности и свои традиции. Одни ходят в парк каждые выходные, другие раз в месяц собираются большой семьей за одним столом, кто-то каждый день занимается с детьми иностранным языком, а другие шьют вместе с ними игрушки. Такая модель поведения считается эталонной, поскольку родители полностью вовлечены в жизнь ребенка и стараются ее преобразить. Обратные ситуации соответственно вызывают противоположный эффект, откалывая ребенка не только от семьи, но и от общества. Дети становятся несчастными, замкнутыми и совершенно неприспособленными к жизни в нормальной и благополучной среде.

Именно в таких случаях детей и изымают из семей, стараясь исправить его положение и обеспечить малыша нормальным будущим.

По словам адвоката, ребенка забирают из семьи, если нарушаются его права и российский закон. К основным причинам ограничения родительских прав обычно относят:

случаи затяжной болезни родителей. Это могут быть как психические расстройства, так и другие серьезные диагнозы. Сразу стоит обратить внимание, что недееспособность не является обязательным условием;

крупный конфликт в семье, из-за которого ребенок остается без опеки родных;

противоправное поведение родителей, под которым подразумевается пьянство, торговля наркотиками или отсутствие присмотра за ребенком.

Отличия наказаний

Как оказалось, недобросовестных родителей могут отстранить от взаимодействия с детьми только на некоторое время, то есть ограничить их всего на шесть месяцев. Причем таким родителям разрешают встречаться с ребенком с разрешения органов попечения.

Однако лишение родительских прав, уже куда более серьезное наказание и одна из мер ответственности родителей по семейному законодательству России. В беседе с нашим изданием эксперт подтвердила, что это самое строгое семейно-правовое наказание, которое не имеет срока действия.

Когда ограничение прав не помогает, и родители не меняют своего поведения, то суд лишает их возможности далее воспитывать детей. Такое требование выдвигают органы опеки в интересах самого малыша. Кроме того, отобрать родительские права могут и до того, как пройдет шестимесячный срок при условии, если в семье царит нездоровая обстановка.

Адвокат вновь обратила внимание, что лишение родительских является крайней мерой и применяется судебными органами только в некоторых случаях:

невыполнение родительских обязанностей и отказ от выплаты алиментов;

превышение своих полномочий;

отказ забрать ребенка из роддома, больницы, детского сада или школы без веских причин;

жестокость по отношению к детям, насилие разного рода, домогательства;

алкоголизм и прием запрещенных веществ;

умышленное нанесение вреда здоровью ребенка или кому-то из родных.

В том случае, если во время рассмотрения дела в суде раскрываются новые подробности о поведении родителей, попадающие под какую-либо уголовную статью, судья в обязательном порядке уведомляет об этом прокурора, и к делу уже подключаются правоохранительные органы.

Какие будут последствия

Из названия этого наказания уже можно понять, что родители теряют возможность воспитывать своего ребенка. Однако это еще не все. В будущем такие люди не смогут получать от него деньги на содержание, получать какие-либо льготы и государственные выплаты, положенные гражданам, имеющим детей. При этом подобная мера не дает родителям право не обеспечивать содержание ребенка и покупать ему все необходимое.

Как нам рассказала специалист, люди, которые не могут выполнить свои родительские обязанности из-за проблем со здоровьем или из-за других трудных стечений обстоятельств, не лишаются родительских прав. Суд их только ограничивает, поскольку оставлять ребенка с такими людьми небезопасно.

Какой вывод можно сделать в этом случае — суд лишает родительских прав тех, кто не выполняет своих обязанности по уходу за детьми и их воспитанию, злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с малышами. Временные ограничения же грозят только тем, кто обещает исправиться и пытается это сделать.

Детали процедуры

Решение об ограничении, а впоследствии и о лишении, принимают районные суды совместно с правоохранительными органами. Но если здоровью ребенка или его жизни что-то угрожает, то органы опеки сразу могут отобрать его у семьи и временно передать на попечение других людей.

После того как ребенок покинул семью, органы опеки сообщают об этом прокурору, обеспечивают несовершеннолетнему комфортное проживание в другом месте и в течение семи дней обращаются в суд с иском отобрать у родителей их права на воспитание малыша.

Помимо этого, в суд за отобранием родительских прав вправе обратиться следующий перечень лиц:

один из биологических родителей;

опекун или усыновитель;

лицо, в чьей семье живет ребенок;

руководитель заведения, в котором временно размещен несовершеннолетний (медучреждение, школа и любое другое детское учреждение);

органы опеки;

представитель правоохранительных органов;

сам несовершеннолетний (начиная с 14 лет).

Эксперт пояснила, что среди родственников, которые могут подать в суд иск о лишении или ограничении родительских прав, значатся:

бабушки и дедушки;

братья и сестры.

Остальные же члены семьи не вправе заниматься этой процедурой и подавать иск.

Куда попадет ребенок

Как только суд вынес решение об ограничении или лишении прав, ребенка оставляют с одним из родителей. Однако, если провинились оба родителя, то его передают на опеку ближайшим родственникам. При этом самостоятельно забрать несовершеннолетнего из семьи не получится и этот вопрос также надо решать в суде.

Если же ближайших родственников нет или же они не готовы взять на себя воспитание и обучение ребенка, его передают на попечение органа опеки. Оттуда его может уже усыновить другая семья.

Можно ли вернуть родительские права

Во время беседы с экспертом мы задали вопрос о возврате родительских прав, ведь в жизни бывает всякое. Как оказалось, попробовать вернуть себе разрешение на заботу о ребенке могут только те, чьи права были ограничены. Если все основания, по которым суд решил ограничить родительские права, отпали, то повторный иск может помочь в этом непростом деле.

Однако в этом случае судебные органы особое внимание уделяют мнению ребенка. Согласно российскому законодательству и вовсе восстановление родительских прав в отношении ребенка, возраст которого достиг 10 лет, осуществляется только при его соглашении.

Стоит отметить, что в случае осуществленного усыновления, ребенка уже не вернут в прежнюю семью, а иск провинившихся родителей принимать не станут.

Адвокат рассказала, что подобные дела всегда решаются с привлечением органов опеки и прокурора. Их задача весьма простая: либо поддержать иск родителей и помочь им вернуть чадо в семью, либо предотвратить это.

Для подачи такого заявления обязательно нужно подготовить:

документы, где зарегистрирована дата и место рождения малыша;

свидетельство о заключении или расторжении брака его биологических родителей;

доказательства, которые могут подтвердить хорошую и здоровую обстановку внутри семьи, благоприятную для ребенка.

В любом случае тема довольно сложная и неприятная. Поэтому, чтобы избежать подобных сценариев в своей жизни, к появлению детей в семье нужно готовиться заранее. Только так им можно дать все необходимое, при этом избежав стрессов, жизненных кризисов и прочих ситуаций, которые закончатся плачевно.