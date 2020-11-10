Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

Москва, 10 ноября. Президенты РФ, Азербайджана, а также премьер Армении приняли заявление о прекращении огня в Карабахе, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян подписали совместное заявление «о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Представитель Кремля уточнил, что в ближайшее время выйдет отдельное заявление российского президента.

Ранее в понедельник после известия о сбитом в Армении азербайджанскими войсками российском самолете Ми-24 Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Инцидент с участием российского вертолета Ми-24 произошел 9 ноября над Арменией. Воздушное судно было сбито во время сопровождения колонны 102-й военной базы РФ. В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с серьезными травмами.

Позднее пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила, что российский вертолет сбили азербайджанские военные. В ведомстве подчеркнули, что действия Баку не были направлены против российской стороны и принесли извинения.

