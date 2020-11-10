Баку и Ереван согласились разместить российских миротворцев в Карабахе

Степанакерт, 10 ноября. Власти Армении и Азербайджана дали согласие на размещение российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил уверенность в эффективности размещения в республике миротворцев РФ. По его словам, это приемлемый шаг, так как присутствующие в регионе российские силы смогут оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

«Могу сказать также, что важен вопрос коммуникаций и языка. Мы считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой результативной», — отметил политик.

Пашинян совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал документ о перемирии в карабахской республике. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.