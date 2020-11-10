Все болезни от нервов — выраженное популярное и очень емкое. Ведь многие заболевания, которые принято считать «бичом» современного общества, возникают именно из-за неврологических нарушений. Головные боли, нарушения сна, боли в спине и шее, ухудшение памяти с возрастом и после травм, даже перепады артериального давления, — эти болезни и опасные состояния нередко связаны с работой нервной системы. И без помощи профильного специалиста — врача-невролога здесь не обойтись.

Ежегодно 1 декабря отмечают Международный день невролога. В нашей стране этот праздник принят и известен, однако празднуют его не на государственном уровне. День невролога в России в 2020 году по традиции отметят в трудовых коллективах. В этот день специалистов в области нервных заболеваний поздравляют руководители и коллеги, чествуют на собраниях, благодарят за труд.

День врача невролога в России

В 2014 году Росстат подсчитал, что в России трудятся чуть более 27 тысяч врачей неврологов. Это почти в 5 раз меньше, чем терапевтов, в 2 раза меньше, чем педиатров и стоматологов. При всеобщем дефиците кадров в сфере здравоохранения, нехватка специалистов на местах в этой области ощущается особенно остро.

Об этом говорит тот факт, что в поздравлениях врачам-неврологам, которые сегодня часто размещают на официальных сайтах больниц и управлений здравоохранения, принято указывать количество специалистов в области и районе. 200-300 врачей на область — много это или мало? Очевидно, что немного, с учетом того, насколько распространены сегодня болезни, помочь в борьбе с которыми может врач-невролог.

История праздника

Неврология стала самостоятельной областью медицины в XIX веке. Первое неврологическое отделение при больнице было открыто в Париже в 1860 году. В России изучать болезни центральной и периферической нервной систем начали раньше. В 1835 году изучение «нервных болезней» было выделено в отдельный курс медицинского факультета Московского университета. А спустя 34 года при этом же университете начала работу первая профильная кафедра под руководством профессора Алексея Кожевникова.

Российские врачи и ученые внесли колоссальный вклад в развитие этого направления медицины. Международное признание получили работы первопроходцев в области неврологии, российских специалистов и академиков Ивана Павлова, Владимира Бехтерева. Именно в России, в Санкт-Петербурге в 1907 году начал работу первый профильный институт, ставший мощной научно-исследовательской и образовательной базой в сфере психоневрологических расстройств. И сегодня вклад российских врачей неврологов в развитие техник лечения неврологических заболеваний остается значимым в разрезе мировой и отечественной науки.

День врача-невролога — праздник современный, без давних традиций. В истории не сохранилась дата, когда он отмечался в первый раз. С годами менялось значение профессии и даже ее название. До 80-х годов специалистов называли врачами-невропатологами. Сегодня этот термин признан устаревшим и в официальной медицине уже не используется.

Что лечат неврологи

Вопреки распространенному мнению, что неврологи ответственны только за болезни нервов, сфера работы врачей куда шире. Среди распространенных причин, с которыми пациентов направляют к узкопрофильным специалистам коллеги-терапевты, — остеохондроз, грыжа и радикулит.

В начальной стадии заболевания врач может помочь пациенту, применяя современные тактики лечения: медикаментозные, физиопроцедуры. Эти техники эффективны и при восстановлении после инсульта, бессоннице и нарушениях сна, эпилепсии, развитии болезней Альцгеймера и Паркинсона. К сожалению, полное излечение при ряде этих тяжелых заболеваний невозможно. Но с помощью специалиста невролога удается улучшить состояние пациента, вернуть утраченную трудоспособность и двигательную активность. Терапия помогает избавиться от боли или снизить ее проявления, а также значительно улучшить качество жизни как больного, так и близких ему людей.

Велико значение профессии и в лечении детских заболеваний, в том числе врожденных патологий, родовых травм. Специалисты рекомендуют как можно раньше, буквально с первых дней и месяцев жизни ребенка обращать внимание на тревожные звоночки. Если ребенок закусывает губы или грызет пальцы, сжимает ладони в кулачки, плохо засыпает и беспокойно спит, нужно обращаться к профильному доктору. В детском возрасте неврологические болезни хорошо поддаются лечению. Если же оставить недуг без внимания, во взрослом возрасте это может привести к проблемам в развитии, общении, обучении, а нередко и к инвалидизации ребенка.