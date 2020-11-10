Премьер-министр Армении подписал заявление о перемирии в Карабахе

Ереван, 10 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Трехсторонний документ также подписали лидеры России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев. О своем решении армянский политик объявил на фоне трагического инцидента с участием отечественного самолета Ми-24.

Воздушное судно потерпело крушение на территории Армении в результате удара со стороны позиций азербайджанских военных. Ответственность за инцидент на себя возложил Баку, заявив, что ВС страны случайно сбили российское воздушное судно.