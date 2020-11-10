Попова призвала ужесточить ограничения в некоторых регионах РФ

Москва, 9 ноября. В регионах РФ с высокими показателями заболеваемости COVID-19 необходимо усилить режим ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сообщают «Известия», в понедельник состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Попова подчеркнула, что режим ограничений нужно ужесточить в регионах, «где показатели заболеваемости суточной и показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней».

Глава Роспотребнадзора добавила, что в некоторых российских регионах ограничительные меры не достаточны или плохо контролируются. В частности, по ее словам, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Пензенской области более половины жителей не носят защитные маски в общественных местах.

На сегодняшний день, по словам Поповой, только в двух регионах наблюдается снижения заболеваемости COVID-19, а в 33 рост продолжается.

За минувшие сутки в России выявлено 21 798 новых случаев COVID-19, передает RT. За все время пандемии в стране зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса, 30 793 пациентов скончались. Большая часть новых случаев COVID-19 за сутки зафиксирована в Москве (6897) и Петербурге (1403).