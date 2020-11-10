Предсказавшая победу Трампа экстрасенс раскрыла детали пророчества

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили итоги выборов в США. Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, почему Дональд Трамп должен выиграть президентские выборы США.

Провидица уверена, что оппонент Дональда Трампа Джо Байден пытается забрать победу посредством фальсификации и обмана.

Напомним, 3 августа Дарья Миронова рассказала, что Трамп в начале будет сильно проигрывать, но потом все-таки победит.

«Я по-прежнему считаю, что сейчас идет мощная фальсификация результата, который не соответствует реальному. Поэтому то, что сейчас происходит, связано с человеческим фактором», — заявила экстрасенс.

Миронова видит в будущем и суд по итогам выборов, который больше будет напоминать мыльную оперу, чем серьезный процесс.

«Появятся новые свидетели, которые будут утверждать, что Байден не прав. Потом наоборот, будут появляться непонятные сведения о том, что Трамп все фальсифицировал», — рассказала провидица.

По мнению Дарьи Мироновой, такой «интересный трэш» мы будем наблюдать долго и в многосерийном порядке.