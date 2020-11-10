Эксперты рассказали, как можно создавать детский контент для СМИ

Контент для детской аудитории и трансляции в СМИ намерены создавать в Минпросвещения РФ — такой информацией о планах ведомства ранее поделился министр Сергей Кравцов. Как возможно создавать такие информационные продукты на практике, ФАН рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

«Один из самых сильных стимулов к действию – соучастие и личная заинтересованность, — поделилась с ФАН Колесникова. — Это простое правило действует и в образовании: если мы хотим вовлечь ребят в познавательную деятельность, то надо дать возможность погрузиться в нее, попробовать, сформировать мнение и позицию».

По мнению собеседницы агентства, несмотря на появление новых форматов, телевидение удерживает свои позиции по медиапотреблению и остается одним из ключевых каналов для трансляции детского контента. В России на федеральном уровне необходим развивающий телеконтент, считают в ГК «Просвещение».

«Мы это ощутили на практике, когда стартовал федеральный проект «Россия глазами детей», в рамках которого ребята рассказывают своим сверстникам о культуре, истории, ценностях, современных трендах развития нашей страны, — сказала Кристина Колесникова. — Пару дней назад завершились съемки пилотного сезона сериала «Посмотрим», где в роли ведущих выступили сами школьники. Первый сезон посвящен событиям Великой Отечественной войны: наши героини побывали в Москве, Волгограде и Мурманске, работали с экспертами проекта «Герои», историками, краеведами, пережили и пропустили через себя информацию и эмоции, спорили, задавали каверзные вопросы, чтобы потом рассказать о том, что узнали, своим языком. Метаморфоза получилась потрясающая».

Добавим, министерство просвещения РФ разработало план мероприятий стратегии воспитания на период с 2021 по 2025 год, документ уже направлен на рассмотрение в правительство России.