Эксперт объяснил, как РФ может болезненно ответить США на выход из СНВ-3

Москва, 10 ноября. Вашингтон не торопится с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и может отказаться продлевать его действие. Об этой заявил известный российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. В интервью информационному изданию «Военный курьер» он обратил внимание, что Россия не оставит без ответа подобные выходки США — у Москвы есть эффективный инструмент давления на американские власти, который позволит добиться подписания СНВ-3 в ближайшем будущем.

Константин Сивков, в первую очередь, напомнил, что армия Российской Федерации обладает уникальными системами вооружения, способными быстро и эффективно нанести удар по территории США в случае военной агрессии со стороны Вашингтона. По словам военного эксперта, российские военные специалисты, используя всего несколько боевых комплексов, могут стереть Соединенные Штаты с лица Земли.

«Россия может создать группировку сил, которая могла бы стереть США с лица земли за счет стимулирования разрушительных геофизических процессов на территории этого государства. Достаточно лишь привезти к опасным зонам боеприпасы в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — заявил Сивков.

Сивков также объяснил, как Россия может болезненно ответить США на выход из СНВ-3. Он обратил внимание, что Москве лишь следует продемонстрировать мощь ядерных комплексов, стоящих на вооружении российской армии. Войскам следует провести специальные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и торпеды с ядерной энергетической установкой «Посейдон».

Ранее Константин Сивков рассказал, как Россия отреагирует, если США нанесут ядерный удар со стороны Германии. Он заметил, что подобная агрессия Вашингтона будет являться для него «самоубийственным шагом».