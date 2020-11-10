День 44-й: Карабах признал потерю Шуши, Азербайджан наступает на Степанакерт

Азербайджанские войска, взяв Шуши, продолжили подготовку к штурму Степанакерта. Для этого ведутся бои за Мартуни и Красный Базар, контроль над которыми позволит улучшить снабжение и нарастить шушинскую группировку бронетанковыми подразделениями. На этом фоне, ряд партий Армении потребовали ухода Пашиняна и его правительства в отставку. Кроме того, азербайджанской стороной был сбит российский Ми-24, осуществлявший сопровождение колонны 102 военной базы.

Оперативная обстановка

9 ноября бои в районе Шуши продолжились, судя по всему, подразделения ВС Азербайджана сосредоточились на подготовке плацдарма для штурма Степанакерта. Отлично понимая это, а также необходимость возвращения Шуши, сегодня утром президент Карабаха Араик Арутюнян побывал на передовой неподалеку от столицы НКР. Там он встретился с генералом Левоном Мнацаканяном и заслушал его доклад по обстановке и план дальнейших действий.

Кроме того, 9 ноября в качестве подтверждения контроля над Шуши, МО Азербайджана опубликовало видео из города, с поднятием флага над зданием мэрии.

Первое видео из Шуши. Каких-либо видимых разрушений в городе не видно. Никаких боевых действий со стороны ополченцев НК не видно. pic.twitter.com/nzyhy0MAT0 — Сергей Самарский (@Serge_63) November 9, 2020

Более того, потерю города подтвердил пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян. Также он заявил, что азербайджанская сторона находится уже на окраине Степанакерта.

После этого, МО Армении было опубликовано видео нанесения удара по ротной тактической группе ВС Азербайджана, сосредоточившейся около северо-западной окраины Шуши.

Помимо района Шуши, в течение дня на данном направлении отмечались сообщения о боях у Красного Базара и Тагаварда, где азербайджанская сторона продолжает наступать, с целью получить контроль над дорожным направлением Гадрут-Красный Базар-Степанакерт. При этом, под конец дня президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии очередных населенных пунктов среди которых и Тагавард.

Одновременно идут бои за Мартуни, который открывает путь для атаки на Степанакерт и флангового удара по Агдаму. Примечательно, что Азербайджан продолжил активно применять беспилотники, и это совпало с наступлением солнечной погоды в Карабахе. Однако, по заявлению Армии обороны Карабаха, за день им удалось сбить аж восемь дронов, но доказательств представлено не было.

#карабах в районе мартуни азербайджанцами уничтожен армянский зрк тор-2мhttps://t.co/kqDSAGJJHJ — Ольга Прекрасная (@0Y3kKxnvAFlh6EY) November 9, 2020

На северном направлении, судя по поступающим сообщениям, подразделения ВС Азербайджана пытаются продвинуться к Мардакерту. При этом, поблизости от Мец Шена, азербайджанским дроном был поражен стреляющий минометный расчет Армии обороны Карабаха, что говорит о выходе, скорее всего, разведывательных групп ВС Азербайджана на удаление не более 7 километров к данному селу.

На юго-западном направлении подразделения ВС Азербайджана продолжили расширять коридор безопасности вдоль трассы на Лачин, а также продвижение в сторону границы с Арменией.

Одновременно, в первой половине дня стали поступать сообщения об обстрелах территорий на северо-западе Азербайджана со стороны Армении. В последующем, появились сведения о систематических обстрелах и применении беспилотников по приграничному армянскому Варденису, но уже со стороны Азербайджана.

Азербайджан сбил российский вертолет

9 ноября на границе с Азербайджаном при сопровождении колонны 102 военной базы неподалеку от села Ерасх из ПЗРК был сбит Ми-24 ВКС РФ. В результате двое пилотов погибли, один получил ранение.

Позднее МИД Азербайджана распространило заявление, где признало свою вину за крушение российского Ми-24, выразило соболезнования и готовность выплатить компенсацию.

В Баку признали, что азербайджанские военные по ошибке сбили над территорией Армении российский военный вертолет Ми-24. Азербайджан принес извинения России и выразил соболезнования. Армения предложила РФ помощь в выяснении обстоятельств инцидента https://t.co/7dfqv1jEx8 — DW на русском (@dw_russian) November 9, 2020

В качестве оправдания Баку сослался на:

пролет вертолета недалеко от армяно-азербайджанской границы во время активных боевых действий «в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта»;

выполнение полета в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радиолокационного наблюдения системы ПВО;

отсутствие фактов пролетов вертолетов ВКС РФ ранее в данном районе.

#Генпрокуратура #Азербайджан|а приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым вертолетом Ми-24, принадлежащим #России. В зависомости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения. ГП выражает глубокое сожаление и соболезнования — Kamal Jafarov (@jafarov_kamal) November 9, 2020

Судя по всему, российская колонна и вертолет были приняты за армянские, что и привело к трагическим последствиям.

Внутренняя обстановка в Армении

На фоне появления сообщений о потере карабахской стороной города Шуши, ожидаемо возросло недовольство действующей властью в Армении. В результате 9 ноября 17 политических партий страны выступили с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна, в связи с неспособностью разрешить нагорнокарабахский конфликт. Также они призвали к срочному формированию власти из сил, способных внести перелом в войну.

Под требованием об отставке Пашиняна подписались 17 политических партий Армении.



Это - "Свобода", "Национальная безопасность", "Национальная повестка", "Национальный демократический союз", "Национальное согласие", "Альянс", "Процветающая Армения", "Демократическая альтернатива" — Ltulip555 (@tulpan72) November 9, 2020

Международная обстановка

9 ноября командующий Северным округом противовоздушной обороны бригадный генерал Али Акбар Аббас Таджаддод заявил, что в приграничные районы на северо-западе Ирана направлены подразделения быстрого реагирования ПВО Армии Исламской Республики. Тем самым, иранское командование продолжает создание группировки войск в провинции Восточный Азербайджан.

Кроме того, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что «если Армения выведет войска с территорий прилегающих к Нагорному Карабаху — мы остановим войну».

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу ВВС - ВИДЕОhttps://t.co/9ETSTg3Gud — Media.Az (@MediaAz1) November 9, 2020

Также Алиев сообщил, что может предоставить армянам в Карабахе муниципальное управление или культурную автономию, а также обратиться к Турции за военной поддержкой в случае агрессии против Азербайджана.

Таким образом, успехи азербайджанской армии в зоне конфликта создают предпосылки к смене власти на территории Армении. При этом, обе стороны, по крайней мере публично, продолжают гнуть свою линию: Армения — признания территорий Нагорного Карабаха, Азербайджан — вывода армянских подразделений хотя бы с прилегающих к Карабаху районов. На этом фоне, случайное поражение азербайджанской стороной российского вертолета, вкупе с созданием Ираном группировки войск на северо-западе страны создают все условия для повышения масштабов конфликта. Более того, с учетом напряженной обстановки на армяно-азербайджанской границе это в перспективе также послужит проверкой для ОДКБ.

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