Вассерман объяснил, что скрывается за истерикой прибалтов в адрес БелАЭС

Москва, 10 ноября. Власти прибалтийских стран с каждым днем все больше критикуют Белорусскую АЭС, поскольку пытаются скрыть серьезные проблемы, связанные с собственной системой электроснабжения. К такому выводу пришел известный российский политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман. В своей статье эксперт объяснил, что скрывается за истерикой прибалтов в адрес БелАЭС, а также рассказал, почему власти Литвы, Латвии и Эстонии готовы отказаться от дешевой белорусской электроэнергии в пользу электричества из Европы.

Ранее СМИ сообщили о запуске реактора первого блока Белорусской АЭС. Торжественная церемония состоялась в минувшую субботу, 7 ноября. Специалисты ввели в эксплуатацию всю необходимую инфраструктуру и приступили к работам на самой станции.

Власти стран Прибалтики крайне негативно отреагировали на новость о вводе в эксплуатацию БелАЭС. Представители Литвы, Латвии и Эстонии разработали специальное соглашение, согласно которому не будут закупать электроэнергию, вырабатываемую атомной станцией, построенной в Белоруссии.

Однако такие меры, по словам Вассермана, являются полным абсурдом и проявлением безграмотной истерики, поскольку Прибалтика не сможет контролировать происхождение поставляемой ей электроэнергии. Эксперт напомнил, что энергосистема едина, а все потоки мощности в ней сливаются и разделяются независимо от происхождения.

По словам Вассермана, власти прибалтийских стран, устраивая истерику из-за БелАЭС, пытаются скрыть давнее преступление — закрытие Игналинской АЭС, которая вырабатывала большое количество дешевой электроэнергии. Сейчас же странам необходимо закупать импортное электричество. Эти траты представители Латвии, Литвы и Эстонии пытаются прикрыть ложью об опасности атомных станций.

«Вся эта безграмотная истерика — всего лишь способ замаскировать давнее преступление. ЕС включил в число условий поглощения им Прибалтики закрытие снабжавшей ее электричеством АЭС в литовском городе Игналина», — резюмировал эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман высказался о выборах в США, а также рассказал, кто на самом деле одержал победу в президентской гонке.