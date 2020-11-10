Глава МО Азербайджана объяснил причину инцидента с самолетом РФ в Армении

Баку, 10 ноября. Сбитый ВС Азербайджана российский самолет Ми-24 совершал полет в темное время суток и на небольшой высоте, из-за чего находился вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Сообщил об этом глава Минобороны республики Закир Гасанов в письме российскому коллеге Сергею Шойгу. В документе министр также выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва высоко оценила факт безотлагательного признания Азербайджаном вины в происшествии, передает МИД РФ.

Инцидент с участием Ми-24 произошел 9 ноября в небе над Арменией. В результате удара по воздушному судну погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с места событий с увечьями средней тяжести.

Организация Договора о коллективной безопасности ранее выразила серьезную обеспокоенность в связи с происшествием. Ее представители призвали Баку и Ереван к немедленному урегулированию конфликта в Карабахе.