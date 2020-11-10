Азаров рассказал, в какое «захолустье» Кличко превратил Киев

Выступая в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в США. Цензура, фальсификации и ложь», бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров рассказал, как американские технологии фальсификаций на выборах помогают Виталию Кличко сохранять пост мэра Киева.

Главными причинами «побед» Виталия Кличко экс-премьер назвал влияние мэра на избирательные комиссии, которые обеспечивают ему необходимый процент для победы на выборах.

«Избирательные комиссии в Киеве всегда занимались фальсификациями. И Кличко, и его банда за это время постарались и сделали ему избрание в первом туре. Хотя по первым данным, у него вначале было 46%, потом стало 51%», — заявил Азаров.

Кроме этого, поддержку Кличко оказывают выходцы из западных областей Украины, которые более активны на выборах, чем коренные киевляне, и являются движущим фактором всех государственных переворотов на Украине.

«В Киеве громадная прослойка галичан, и как следствие Киев — столица трех майданов, трех государственных переворотов», — связывает факты Николай Азаров.

Но самым важным, считает эксперт, это индифферентность киевлян к судьбе своего города и государства в целом.

«Киев всегда был мещанским городом, об этом говорил даже Владимир Щербицкий, многолетний руководитель Украины, который Киев знал. Напомню, что мещане — это городские жители, живущие своими житейскими интересами. Это большая беда Киева, как столицы. Так, Киев мог голосовать за Черновицкого, «Леню-космонавта» в просторечии. На выборы в Киеве явилось процентов 25–30 от списочного состава, и то я думаю, эта цифра завышенная», — отметил эксперт.

Поэтому Николай Азаров, не удивляется тому, что Украина разваливается по частям. Прошедшие выборы, по его словам, лишний раз продемонстрировали углубляющийся раскол в стране.