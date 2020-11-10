Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году

Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщают источники.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на два источника в окружении Трампа, глава Белого дома уже заявил своим советникам, что намерен вновь побороться за кресло президента США в 2024 году. По мнению авторов издания, это «наиболее убедительное свидетельство» того, что президент понимает, что проиграл выборы демократу Джо Байдену, пишет RT.

СМИ напомнили, что в день своей инаугурации в 2017 году Трамп подал в Федеральную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты на выборах в 2020 году.

Ранее Байден объявил о том, что якобы набрал необходимое для победы на выборах число голосов. Он получил поздравления от глав нескольких государств. Его соперник Трамп сообщил, что будет юридически оспаривать итоги выборов.

До сих пор практически во всех американских штатах продолжается подсчет бюллетеней избирателей. В шести из них — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине и Пенсильвании — результат не выглядит безоговорочным, поскольку голоса там распределились практически поровну между Трампом и Байденом.