Москва, 10 ноября. Отказ от использования энергетического кольца БРЭЛЛ и закупки электроэнергии из Белоруссии может привести страны Прибалтики к серьезным последствиям экономического характера. К такому выводу пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. В интервью информационному изданию «Экономика сегодня» он объяснил, почему решение Литвы, Латвии и Эстонии о синхронизации своих энергосистем с европейскими является большой ошибкой, за которую им придется дорого заплатить.

Митрахович, в первую очередь, обратил внимание, что отказ стран Прибалтики от БРЭЛЛ и использования электроэнергии, выработанной Белорусской АЭС, серьезно скажется на экономических показателях. Сам процесс переоборудования электросетей под европейский стандарт, а также работы по отсоединению инфраструктуры от БРЭЛЛ обойдется для Литвы, Латвии и Эстонии большими затратами. Финансовые потери прибалтийских государств, в свою очередь, лягут на плечи налогоплательщиков и потребителей электроэнергии.

«Странам Прибалтики придется получать электроэнергию из других стран, что дороже. Но если Литва, Латвия и Эстония готовы тратить деньги налогоплательщиков, бизнесменов и строить как можно больше сетей, запретить им этого нельзя», — заявил Митрахович.

По словам эксперта, в области энергетики, прибалты дорого заплатят за саботаж БелАЭС и разрыв энергокольца БРЭЛЛ. Странам необходимо было изменить свою энергетическую стратегию, а также модернизировать существующие сети, закупая дешевую электроэнергию из России и Белоруссии. Однако власти прибалтийских государств, вероятнее всего, готовы терпеть серьезные экономические убытки, отказавшись от сотрудничества с Москвой и Минском. Саботируя БелАЭС и БРЭЛЛ, прибалты поступают глупо и неоправданно.

Ранее исполнительный директор «Балтийского форума» Александр Васильев рассказал, каким образом Прибалтика может спасти свой транзитный потенциал. Он обратил внимание, что страны этого региона еще могут исправить ситуацию, избавившись от русофобской политики.