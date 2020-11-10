Эколог объяснил логику выдвижения Козлова на пост главы Минприроды

Возможное назначение экс-министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на пост нового главы Минприроды кажется логичным, учитывая приоритеты России. Об этом в разговоре с ФАН заявил эколог, редактор независимой газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский.

«Арктическая тема сейчас очень важна, — поделился мнением экоэксперт. — Тут и борьба за Арктику, и очистка региона от экологического ущерба прошлых лет, и научные экспедиции Роснефти, и составление атласа Арктики. Мы видим, что государство занялось вопросами безопасности полярного региона. И возможное назначение на пост министра Козлова, который знаком с этой темой, способно усилить экологическую тему в арктической политике России».

Экс-министр Дмитрий Кобылкин со своей стороны также старался улучшить состояние экологической среды в России, исходя из своего понимания, оценил собеседник агентства.

«Но дело в том, что у одного политика понимание одно, у его коллеги — другое, и приход нового человека расширит горизонты экологической политики России», — прокомментировал Лисовский.

В целом, от одного человека не зависит вся экологическая политика, констатировал собеседник ФАН.

«Задача в том, чтобы сформировать систему в области защиты природы: с телепередачами, системой образования с уроками экологии. Тогда все граждане стали бы экологами, и министру осталось бы только им подсказывать. Отдадим должное прошлому министру и надеемся на развитие вместе с новым», — резюмировал Сергей Лисовский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Кобылкина с поста министра природных ресурсов и экологии РФ. В качестве претендента на этот пост глава правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуру Александра Козлова.