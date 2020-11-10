Экстрасенс предсказала Джо Байдену и Камале Харрис страшное будущее

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили итоги выборов в США. Экстрасенс Дарья Миронова поделилась своим видением будущего. Она уверена: Джо Байдену, в случае избрания президентом, не стоит рассчитывать на полный цикл правления.

«Маразм Байдена крепчает, поэтому старенький дедушка не сможет физически досидеть до конца своего срока», — обосновала свою позицию Миронова.

По словам экстрасенса, ему будет помогать женщина, которая находится рядом с ним. Судя по всему, речь идет о Камале Харрис.

«Но я не вижу ее как политика. Скорее всего, личный скандал из ее прошлого нарушит блестящую карьеру», — поделилась провидица.

По мнению Дарьи Мироновой, Джо Байдену стоит заранее готовиться к сложностям и непредсказуемым событиям.