Кандидаты в министры представят Госдуме свое видение будущей работы

Москва, 9 ноября. Кандидаты в главы Минстроя, Минприроды, Минтранса, Минвостокразвития, а также Минэнерго выступят перед депутатами Госдумы 10 ноября со своим видением работы в новой должности. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Кандидатуры министров и вице-премьера рассмотрели в профильных комитетах Госдумы. Каждый депутат имел возможность задать им вопросы, принять участие в обсуждении видения кандидатом будущей работы, — сообщил Вячеслав Володин. — Сейчас завершается обсуждение в рамках политических фракций. Скорее всего, это затянется до позднего вечера».

По словам председателя Госдумы, утверждать кандидатуры министров депутаты будут на завтрашнем пленарном заседании. Эта процедура в обязательном порядке подразумевает выступление кандидатов перед парламентариями.

«В этой связи каждая политическая фракция по каждой внесенной кандидатуре сформирует свою позицию и будет с ней выступать. В соответствии с принятыми нормами именно президент выступил с этой инициативой, чтобы граждане имели возможность влиять на формирование правительства. И через своих депутатов они завтра будут принимать участие в формировании правительства», — заявил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что обсуждение представленных кандидатур министров и вице-премьера проходит на принципах открытости.

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минстроя РФ Владимира Якушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минвостокразвития Александра Козлова, а также главу Минэнерго Александра Новака. Последний назван в качестве кандидата на пост вице-премьера.

Позже глава правительства Михаил Мишустин предложил рассмотреть Госдуме кандидатуры новых глав ведомств: в качестве министра энергетики — гендиректора «РусГидро» Николая Шульгинова; на место министра транспорта — гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева; на пост министра природных ресурсов — экс-руководителя Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, на должность нового главы Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, а министром Дальнего Востока и Арктики предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Напомним, что согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.