Политолог рассказал, чем грозит Порошенко возможная смена власти в США

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили прошедшие американские выборы. Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев выступил с заявлением о том, что победа Джо Байдена может либо усилить, либо подкосить позиции Петра Порошенко на политической арене Украины.

«Американцы своих бывших и нынешних союзников не очень ценят исторически. Но у Петра Алексеевича Порошенко выбор небогатый — ему надо либо вновь становиться президентом, и тогда он будет опять любимой болонкой хозяина, в ином случае, он станет никем», — заявил Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, Порошенко могут просто «слить».

«Там дело даже до ЛТП (лечебно-трудового профилактория. — прим. ФАН) не дойдет», — заверил американист.

По мнению Евстафьева, Порошенко, как лишнему элементу, слишком много знающему о Хантере Байдене, стоит поменьше выступать и побольше молчать.

«Он также знал о бизнесе самого Джо Байдена. Я бы на месте Петра Алексеевича не выпендривался, а беспокоился бы за свою жизнь», — поделился советом Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, Байдену необходимо надежно похоронить весь украинский компромат, потому что его команда не сможет «сидеть на этой пороховой бочке». Нарастающее напряжение, уверен Евстафьев, может привести к обострению военного конфликта на Украине.