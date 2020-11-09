Политолог Марков сравнил выборы в США с «цветной революцией»

Директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в США. Цензура, фальсификации и ложь» назвал произошедшие выборы в США «цветной революцией», жертвой которой станет весь американский народ.

«Здесь применили технологию фальсификации и сейчас реализуют технологию летитимизации победы Байдена те самые специалисты по «цветным революциям», которые устраивают «цветные революции» в других странах мира», — заявил Сергей Марков.

По мнению политолога, элиты США не прислушалась к призыву американцев изменить структуру власти и систему управления страной.

«Там люди аморальные, очень мстительные, им важно не отомстить лично Трампу — им важно подавить попытку восстания американского народа. Восхождение Трампа к власти — это попытка среднего и рабочего класса сделать законное электоральное восстание и указать элитам, что они идут в неправильном направлении, что они должны изменить власть. Вот этот народный бунт, который избрал эксцентричного миллиардера Дональда Трампа в качестве своего лидера <…> и этот народный бунт хотят подавить, чтобы он никогда не повторился в будущем», — пояснил Марков.

Он отмечает, что Демократическая партия США заинтересована в подавлении республиканцев. Однако, как говорит Марков, Республиканскую партию будет ждать возрождение.