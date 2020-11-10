Армения возбудила дело из-за сбитого Азербайджаном российского вертолета

Ереван, 9 ноября. Генеральная прокуратура Армении открыла уголовное дело после инцидента с российским вертолетом. Воздушное судно было сбито военными Азербайджана.

Расследованием инцидента занимается Следственный комитет Армении. На месте крушения вертолета находятся армянские следователи и сотрудники правоохранительных органов, сказано на сайте ведомства.

Российский вертолет Ми-24 был уничтожен в результате огневого удара из ПЗРК вечером 9 ноября. Авиакатастрофа произошла в небе недалеко от армянского населенного пункта Ерасх, расположенного на границе Нахичеванской автономной республики. В результате трагедии погибли два члена экипажа. Азербайджан признал свою вину в случившемся, заявив, что это была случайность.