Школьникам Коми выделят 3 млн на реализацию «народных» проектов

Сыктывкар, 9 ноября. Школьники Коми, победившие в проекте «Народный бюджет в школе», получат на реализацию своих программ 3 млн рублей.

В Коми началась защита проектов в рамках «Народного бюджета в школе». Участники (ученики 7-11 классов) представляют проекты, направленные на решение социальных проблем. В случае победы они получат от государства средства на их реализацию.

В прошлом году победителями стали 19 проектов, на реализацию которых было выделено 1,5 млн рублей. Практически все они уже реализованы. В этом году в конкурсе участвуют в общей сложности 90 проектов. Важная составляющая конкурса в 2020 году — привязка проектов к 100-летию Коми.

Среди проектов, к примеру, есть предложение устроить молодежный театр в школе поселка Каджером Печоры, чтобы успешно бороться с интернет-зависимостью у детей. А сыктывкарские школьники предложили в «Русской гимназии» развивать радиоэлектронику и техническое творчество, чтобы дать детям представление о рабочих специальностях.

В этом году на реализацию проектов-победителей направлено в два раза больше средств — 3 млн рублей.