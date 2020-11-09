Вашингтон заявил об отставке спецпредставителя США по Сирии Джеффри

Вашингтон, 9 ноября. Действующий спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в скором времени покинет свой пост, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Заявление политика опубликовано на сайте Госдепартамента США. В нем говорится, что посланник уйдет в отставку после 2,5 лет работы на этой должности.

«Посланник Джеймс Джеффри <...> уйдет со своего поста в этом месяце», — сказано в документе.

Агентство Asharq al-Awsat несколько дней назад информировало, что место нового спецпредставителя Вашингтона займет Джоэль Рейберн. По данным издания, Джеффри рассказал о своем уходе ряду официальных лиц в Европе и арабских странах. До этого он выполнял обязанности американского посла в Ираке и Турции, а также заместителя советника по национальной безопасности, напоминает Федеральное агентство новостей.